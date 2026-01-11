Киев ждут самые жесткие отключения света: эксперт предупредил о сложной неделе впереди

Киев / © Associated Press

В течение следующей недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света. В частности, еще потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.

Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире «КИЕВ24».

По его словам, после российских обстрелов электроэнергия у людей появляется, когда работают аварийные схемы подключения. Для Киева пока невозможно передать атомную электроэнергию. Кроме того, повреждены объекты генерации в пределах столицы, которые могут сейчас заживить город только до 20%.

«Ситуация остается с длительными графиками. К сожалению, на следующей неделе будем жить в достаточно жестких графиках», — подчеркнул Игнатьев.

Он также отметил, что к непростым условиям следует готовиться жителям многоэтажек — выше пятого-девятого этажей.

Напомним, днем 10 января из-за перегрузки энергосистемы Киев оказался без света. Как следствие, на Левом берегу города полностью прекратил работать электротранспорт, а на Правом он курсировал с отклонением от графиков.

Утром 11 января стало известно, что Киеву вернули электроснабжение. Впрочем, без тепла остается более 1 тыс. домов. Заметим, что после массированного удара РФ отопление исчезло в 6 тыс. многоэтажек.

