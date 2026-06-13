- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев ждет сильное похолодание: синоптики предупредили, когда непогода будет наиболее сильной
Столичный регион окажется под воздействием умеренного, но временами порывистого северо-западного ветра.
В эти выходные в Киевской области будет ветреная погода с грозовыми дождями.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве 13 июня осадков не ожидается, однако в воскресенье пройдут дожди с грозами.
«На выходных северо-западный ветер будет умеренным, часто порывистым. Воздух обещает быть свежим, днем около +20 градусов», — сообщает Диденко.
В Киевской области 13 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, днём синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23 градусов выше нуля.
По данным метеопортала Sinoptik, в столице 13 июня будет облачно до самого вечера. Ночью и утром ожидается мелкий дождь. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +21 градуса тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 13 июня.
Читайте также:
Украину накроют погодные «экстремальные явления»: синоптики ошеломили прогнозом погоды
Гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака: день поиска внутренней гармонии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.