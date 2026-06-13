Киев ждет сильное похолодание: синоптики предупредили, когда непогода будет наиболее сильной

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и Киевской области 13 июня / © УНИАН

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В эти выходные в Киевской области будет ветреная погода с грозовыми дождями.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве 13 июня осадков не ожидается, однако в воскресенье пройдут дожди с грозами.

«На выходных северо-западный ветер будет умеренным, часто порывистым. Воздух обещает быть свежим, днем около +20 градусов», — сообщает Диденко.

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В Киевской области 13 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, днём синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23 градусов выше нуля.

По данным метеопортала Sinoptik, в столице 13 июня будет облачно до самого вечера. Ночью и утром ожидается мелкий дождь. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +21 градуса тепла.

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Погода в Киеве 13 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 13 июня.

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