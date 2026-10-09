Киев ждет сильное похолодание и дожди: подробный прогноз синоптиков с датами

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице 9 октября / © unsplash.com

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В пятницу, 9 октября, погода в Киеве изменится: ожидаются дожди, усиление ветра и понижение температуры.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, температура воздуха снизится до +16…+17 градусов тепла, пройдут дожди. По словам Диденко, также ожидается сильный ветер юго-западного направления.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 9 октября в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с, по области днём местами порывы до 15–18 м/с.

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Температура воздуха в области в дневные часы составит от +18 до +23 градусов тепла, в столице ожидается около +20 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в течение всего дня в Киеве будет облачная погода. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла.

Погода в Киеве 9 октября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 9 октября.

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