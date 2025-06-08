Киев засыпало градом во время грозы: фото, видео

Град в Киеве 8 июня / © ТСН

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В Киеве и области до конца суток 8 июня и ночью 9 июня ожидается гроза. Поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности. Когда гроза началась, Киев засыпало градом.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области гроза… I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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Киевлянам советуют не находиться у билбордов, деревьев и линий электропередач, а также не оставлять авто под ними.

Гроза с градом в Киеве / © ТСН

Гроза с градом в Киеве / © ТСН

Гроза с градом в Киеве / © ТСН

Ненастье внесло сбои в работу общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов №4/5/16/23/35 по техническим причинам. На место происшествия вызвана ответственная служба предприятия.

Упавшие деревья и затопленные улицы / © из соцсетей

Упавшие деревья и затопленные улицы / © из соцсетей

В случае чрезвычайной ситуации можно обращаться по следующим контактам:

по подтоплению улиц — к диспетчерской «Киевавтодору»: 044 284 74 19 ;

при падении деревьев или сломанных ветках — в «Киевзеленстрой»: 044 272 40 18 ;

если есть угроза жизни — к спасателям: 101 или 044 430 37 13 (КАРС);

при травмировании людей — вызывайте скорую: 103 ;

в случае неисправности светофоров или дорожных знаков обращайтесь по номеру ЦОДР: 050 387 35 42.

Дата публикации 19:07, 08.06.25 Количество просмотров 42 Киев во время грозы засыпало градом

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