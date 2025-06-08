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Киев засыпало градом во время грозы: фото, видео
Гроза в Киеве может длиться всю ночь: объявлено штормовое предупреждение, киевлянам советуют быть осторожными.
В Киеве и области до конца суток 8 июня и ночью 9 июня ожидается гроза. Поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности. Когда гроза началась, Киев засыпало градом.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области гроза… I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Киевлянам советуют не находиться у билбордов, деревьев и линий электропередач, а также не оставлять авто под ними.
Ненастье внесло сбои в работу общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов №4/5/16/23/35 по техническим причинам. На место происшествия вызвана ответственная служба предприятия.
В случае чрезвычайной ситуации можно обращаться по следующим контактам:
по подтоплению улиц — к диспетчерской «Киевавтодору»: 044 284 74 19;
при падении деревьев или сломанных ветках — в «Киевзеленстрой»: 044 272 40 18;
если есть угроза жизни — к спасателям: 101 или 044 430 37 13 (КАРС);
при травмировании людей — вызывайте скорую: 103;
в случае неисправности светофоров или дорожных знаков обращайтесь по номеру ЦОДР: 050 387 35 42.
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