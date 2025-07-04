Киев затянуло дымом после ночной вражеской атаки / © ТСН

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Едкий дым затянул Киев после масштабной российской атаки ударными беспилотниками типа «Шахед» и баллистикой в ночь на 4 июля. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары и возникло задымление, качество воздуха сильно ухудшилось.

Происходит загрязнение воздуха, очень большое количество вредных веществ в воздухе Киева.

Об этом сообщил Андрей Косинов, специалист ГУ Киевский городской Центр профилактики болезней Минздрава в эфире «Киев24».

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Косинов советует горожанам закрыть окна, двери и не включать кондиционеры, а лучше воспользоваться увлажнителями воздуха.

Впрочем, по словам специалиста, уже во второй половине дня ситуация в столице изменится.

«Улучшение качества воздуха зависит от того, как быстро ликвидируют пожар», — отмечает Косинов.

Синоптики обещают грозу и дождь, что поможет осесть вредным веществам на землю, объясняет он.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: УЖАС! КИЕВ В ЧЕРНОМ ДЫМЕ! ДЫШАТЬ НИЧЕМ! ВСЕ ЗАТЯНУЛО! Последствия ночной атаки на столицу

Напомним, в ночь на 4 июля Россия ударила по Киеву дронами и баллистикой. По состоянию на утро известно о 23 травмированных. По данным медиков, 14 потерпевших госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно.