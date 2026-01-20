- Дата публикации
Киев вздрогнул от взрывов: после атаки в городе кое-где исчезал свет — мониторы
В Киеве прогремели взрывы при атаке дронами и баллистикой — в городе сообщают о перебоях со светом.
В Киеве ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. По сообщениям мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.
По данным мониторинговых ресурсов, в Киеве начали фиксировать перебои с электроснабжением. Официальной информации о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших пока нет.
Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги и не игнорировать сигналы опасности.
