Киев
Киев вздрогнул от взрывов: после атаки в городе кое-где исчезал свет — мониторы

В Киеве прогремели взрывы при атаке дронами и баллистикой — в городе сообщают о перебоях со светом.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Киеве ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. По сообщениям мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.

По данным мониторинговых ресурсов, в Киеве начали фиксировать перебои с электроснабжением. Официальной информации о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .

