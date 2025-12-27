ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2982
Время на прочтение
1 мин

Киев всю ночь — под мощной атакой ракет и дронов: какая ситуация в районах

Россияне атаковали Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Россияне в течение ночи 27 декабря нанесли массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и жилья.

Количество пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.

По состоянию на утро в Киеве снова раздаются взрывы. Воздушные силы пишут о крылатых ракетах на столицу и область.

Последствия атаки

Последствия атаки

На местах ударов возникли пожары

На местах ударов возникли пожары

По данным ГСЧС, ситуация в районах такая:

  • в Голосеевском районе падение БпЛА повлекло за собой пожар трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.

  • в Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БпЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается.

  • В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте.

Дата публикации
Количество просмотров
2982
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie