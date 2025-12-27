- Дата публикации
- Киев
Киев всю ночь — под мощной атакой ракет и дронов: какая ситуация в районах
Россияне атаковали Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Есть пострадавшие.
Россияне в течение ночи 27 декабря нанесли массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и жилья.
Количество пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.
По состоянию на утро в Киеве снова раздаются взрывы. Воздушные силы пишут о крылатых ракетах на столицу и область.
По данным ГСЧС, ситуация в районах такая:
в Голосеевском районе падение БпЛА повлекло за собой пожар трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.
в Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БпЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается.
В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте.