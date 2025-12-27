Киев всю ночь — под мощной атакой ракет и дронов: какая ситуация в районах

Последствия атаки

Россияне в течение ночи 27 декабря нанесли массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и жилья.

Количество пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.

По состоянию на утро в Киеве снова раздаются взрывы. Воздушные силы пишут о крылатых ракетах на столицу и область.

На местах ударов возникли пожары

По данным ГСЧС, ситуация в районах такая: