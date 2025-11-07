Сирена / © ТСН.ua

Реклама

В столице и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет со стороны Брянской области РФ, а также активности вражеских беспилотников по разным направлениям.

По данным мониторинговых каналов, БПЛА фиксируются в акватории Черного моря и двигаются курсом в сторону Николаевщины. Также беспилотники замечены на границе Сумской и Черниговской областей - они направляются на юго-запад.

Власти призывают жителей Киева и регионов немедленно направляться к укрытиям и не оставаться у окон. Не публикуйте фото или видео работы ПВО – это помогает врагу корректировать удары.