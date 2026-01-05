Киев в режиме повышенной готовности: в КГГА сделали предупреждение

Киев / © pixabay.com

Киев и область готовятся к сложной метеонеделе: ожидаются снегопады, оттепель, гололедица и туман. Власти призывают водителей и пешеходов быть особенно осторожными и планировать передвижения заранее.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в Telegram.

По данным КГГА, в период с 6 по 10 января в регионе ожидаются резкие изменения температуры и атмосферного давления, что будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя со снегом.

Основные риски на этой неделе — гололедица на дорогах и тротуарах, снегопады, которые постепенно переходят в дождь, а также туман со значительным ухудшением видимости. В случае критических погодных условий возможно ограничение въезда в Киев для крупногабаритного транспорта и грузовиков.

Для предотвращения транспортного коллапса КГГА подготовила 55 пунктов контроля и площадки для временной стоянки грузовиков на подъездах к городу. Водителям советуют заранее пересматривать логистические планы и использовать официальные источники КГГА для мониторинга въезда в столицу.

Рекомендации для киевлян

Использовать общественный транспорт вместо частных авто, чтобы дать возможность коммунальной технике эффективно очищать дороги;

Соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили в запрещенных местах — нарушителей будут эвакуировать;

Быть осторожными на дорогах и тротуарах: тормозной путь на скользкой поверхности значительно увеличивается, переходить дорогу следует только в разрешенных местах.

КГГА подчеркнула необходимость повышенной бдительности и планирования передвижений, чтобы избежать травм и аварийных ситуаций в период ухудшения погодных условий.

