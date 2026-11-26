Киев Цифровой

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С 27 ноября пользователи столичного приложения «Киев Цифровой» больше не смогут рассчитываться за услуги ранее сохраненных банковских карт. Сервис обновляет платежную систему, что изменит привычный алгоритм оплаты билетов и транспорта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По информации городских властей, после технического обновления из приложения полностью исчезнет раздел «Карты».

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В дальнейшем оплачивать услуги можно будет двумя способами:

введя реквизиты банковской карты;

воспользовавшись сервисами Apple Pay или Google Pay.

В КГГА советуют киевлянам заранее обновить приложение во избежание проблем с покупкой билетов и оплатой транспортных услуг.

Напомним, ранее в Киеве из-за масштабного сбоя с транспортных карт горожан массово исчезли оплаченные по старой стоимости поездки.

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