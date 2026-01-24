Киев снова без тепла: сколько домов без отопления из-за атаки РФ

Удар по Киеву 24 января / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

В результате массированной атаки РФ на Киев ночью 24 января в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, большинство из них те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Реклама

Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и отчасти на правом.

Кличко заверил, что коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть тепло, свет и воду в дома киевлян.

Напомним, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев.