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Киев сковали масштабные пробки, левый берег «стоит»: что происходит возле Южного моста (видео)
Утро 11 ноября для столичных водителей началось с масштабных пробок.
В Киеве утром 11 ноября образовались масштабные пробки. Особенно сложная ситуация на левом берегу столицы.
О значительных затруднениях в движении сообщают местные медиа. В то же время журналистка Диана Шликова в эфире «Ранок.LIVE»рассказала о ситуации на подъездах к Южному мосту.
По сообщениям местных СМИ, с самого утра левый берег столицы страдает от масштабных пробок. Автомобили скопились на дорогах в направлении правого берега.
В то же время, по словам журналистки, по состоянию на 08:00 на подъездах к Южному мосту образовались пробки, из-за чего транспорт двигался медленно. При этом больших очередей на остановках общественного транспорта не наблюдалось.
Она добавила, что в настоящее время на Южном мосту для движения с левого берега на правый открыты две полосы для транспорта массой до 10 тонн. В обратном направлении работает только одна полоса.
Грузовики, следующие с левого берега на правый, направляются в объезд через Дарницкий мост.
Напомним, в Киеве изменили правила проезда между левым и правым берегами Днепра. Новые схемы движения ввели сразу на трёх ключевых мостах столицы. Они предусматривают отдельные условия проезда для легковых автомобилей, грузового и общественного транспорта. Поэтому водителям рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.