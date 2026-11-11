Киев сковали масштабные пробки, левый берег «стоит»: что происходит возле Южного моста (видео)

Пробки в Киеве 11 ноября / © unsplash.com

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В Киеве утром 11 ноября образовались масштабные пробки. Особенно сложная ситуация на левом берегу столицы.

О значительных затруднениях в движении сообщают местные медиа. В то же время журналистка Диана Шликова в эфире «Ранок.LIVE»рассказала о ситуации на подъездах к Южному мосту.

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По сообщениям местных СМИ, с самого утра левый берег столицы страдает от масштабных пробок. Автомобили скопились на дорогах в направлении правого берега.

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В то же время, по словам журналистки, по состоянию на 08:00 на подъездах к Южному мосту образовались пробки, из-за чего транспорт двигался медленно. При этом больших очередей на остановках общественного транспорта не наблюдалось.

Она добавила, что в настоящее время на Южном мосту для движения с левого берега на правый открыты две полосы для транспорта массой до 10 тонн. В обратном направлении работает только одна полоса.

Грузовики, следующие с левого берега на правый, направляются в объезд через Дарницкий мост.

Пробка в Киеве / © Telegram

Пробка в Киеве / © Telegram

Напомним, в Киеве изменили правила проезда между левым и правым берегами Днепра. Новые схемы движения ввели сразу на трёх ключевых мостах столицы. Они предусматривают отдельные условия проезда для легковых автомобилей, грузового и общественного транспорта. Поэтому водителям рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.

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