Киев сегодня без света может быть до 13 часов - детали

Киев / © Pixabay

Реклама

Сегодня, 9 ноября, киевляне останутся без электроэнергии на несколько часов из-за стабилизационных отключений. Продолжительность отключений зависит от очереди потребителей: от 9,5 до 13,5 часа в течение суток. Самые длинные перерывы ожидают жителей второй очереди — они проведут без света более половины дня.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

Графики отключений были обновлены после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 8 ноября. Тогда все теплоэлектростанции компании «Центрэнерго» остановились и прекратили генерацию электроэнергии.

Реклама

Графики для киевлян:

Очередь 1.1 и 1.2 — 10 часов без света (01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00)

Очередь 2.1 и 2.2 — 13,5 часов без света (01:00-05:00, 11:30-19:00, 22:00-24:00)

Очередь 3.1 и 3.2 — 11,5 часов без света (04:30-12:00, 15:00-19:00)

Очередь 4.1 — 12,5 часов без света (00:00-01:30, 04:30-08:30, 15:00-22:00)

Очередь 4.2 — 11 часов без света (04:30-08:30, 15:00-22:00)

Очередь 5.1 — 12 часов без света (00:00-01:30, 09:00-15:30, 18:30-22:30)

Очередь 5.2 — 10,5 часов без света (09:00-15:30, 18:30-22:30)

Очередь6.1 и 6.2 — 9,5 часов без света (00:00-01:30, 08:00-12:00, 18:30-22:30)

Самые длительные перерывы в электроснабжении приходятся на дневное время: с 11:30 до 19:00 для второй очереди и с 15:00 до 22:00 для четвертой очереди. Практически все очереди также будут иметь ночные отключения — с 01:00 до 05:00 или с 04:30 до 08:30.

В ДТЭК предупреждают, что графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, и обещают оперативно информировать киевлян о любых корректировках.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сейчас графики отключения света по регионам Украины. Также, какая ситуация с движением поездов.