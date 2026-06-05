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Киев резко "раскалит", но ненадолго: синоптики предупредили об изменениях погоды в столице
Погода в Киеве и Киевской области в ближайшие дни готовит температурные качели. Несмотря на комфортные +25 градусов в конце рабочей недели, уже на выходных в столицу придет ощутимое прохлаждение с затяжными ливнями.
В пятницу, 5 июня, в Киеве и Киевской области сохранится облачная, но умеренно теплая летняя погода, хотя мнения синоптиков относительно вероятности дождей в этот день несколько расходятся.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в столице 5 июня существенных осадков не предвидится, а воздух прогреется до +24 градусов выше нуля.
Как сообщают в Украинском гидрометцентре, на Киевщине 5 июня ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью без осадков, днем по области местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается около +25 градусов тепла.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице 5 июня в течение всего дня небо будет покрыто облаками. С утра будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером.
Температура воздуха будет колебаться от +14 до +24 градусов тепла.
Однако на выходных будет прохладнее. В частности, в воскресенье синоптики прогнозируют затяжные дожди, а температура воздуха днем составит от +19 до +22 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 5 июня.
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