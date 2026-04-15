Киев после заморозков накроет еще один удар стихии: синоптики дали детальный прогноз на сегодня
Синоптики пргнохують сухую и облачную погоду в Киеве 15 апреля.
В среду, 15 апреля, жителей столицы и Киевской области ожидает облачная, но сухая погода с дневным теплом до +18 градусов выше нуля, которое ночью сменится коварными заморозками на почве.
Подробнее о погоде в Киеве — читайте в материале ТСН.ua.
На Киевщине и в столице 15 апреля ожидается облачная погода. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +13 до +18 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла, днем ожидается до +17 выше нуля.
В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 15 апреля на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов ниже нуля. В области объявлен I уровень опасности, желтый.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 15 апреля будет сухая погода. Днем воздух прогреется до +15 градусов тепла. По словам метеоролога, ветер в столице будет северо-западный, до обеда порывистый, во второй половине дня притихнет.
По данным погодного сайта Sinoptik, в столице утро будет ясным, однако днем небо затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В течение дня синоптики осадков не прогнозируют.
Температура воздуха ночью составит от +7 до +8 градусов тепла, днем — от +15 до +17 градусов выше нуля.
Ранее синоптик рассказал, когда сажать картофель, чтобы не потерять урожай
Читайте также:
Проводное воскресенье или Фомино воскресенье 2026 года: что это за особый день, почему его еще называют Антипасха
Столкновение циклонов изменит погоду в Украине: синоптик назвала дату, когда окончательно потеплеет
Мир готовится к аномальной жаре: что принесет Эль-Ниньо: что принесет Эль-Ниньо