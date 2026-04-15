Киев после заморозков накроет еще один удар стихии: синоптики дали детальный прогноз на сегодня

Какой будет погода в Киеве 15 апреля / © УНИАН

В среду, 15 апреля, жителей столицы и Киевской области ожидает облачная, но сухая погода с дневным теплом до +18 градусов выше нуля, которое ночью сменится коварными заморозками на почве.

На Киевщине и в столице 15 апреля ожидается облачная погода. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +13 до +18 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла, днем ожидается до +17 выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 15 апреля на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов ниже нуля. В области объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в Киевской области / © Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 15 апреля будет сухая погода. Днем воздух прогреется до +15 градусов тепла. По словам метеоролога, ветер в столице будет северо-западный, до обеда порывистый, во второй половине дня притихнет.

По данным погодного сайта Sinoptik, в столице утро будет ясным, однако днем небо затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В течение дня синоптики осадков не прогнозируют.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +8 градусов тепла, днем — от +15 до +17 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 15 апреля

