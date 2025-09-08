Киев пошел под воду: ливень затопил магазины и дороги

Дождь / © ТСН

Реклама

Сегодня из-за непогоды в Киеве произошел настоящий потоп. Ряд улиц превратился в «Венецию».

Об этом сообщает ТСН .

По сообщениям в соцсетях, в Борисполе зафиксирован град.

Реклама

Град у Києві. / © ТСН

Полиция также сообщала о последствиях ненастья.

Наслідки негоди у Києві. / © Национальная полиция Украины

Вода затопила один из магазинов столицы. Посетители буквально ходили по лужам.

Наслідки негоди у Києві. / © 1i.com.ua

На дорогах фиксировалась вода по колено. Движение транспорта затруднено.

Наслідки негоди. / © 1i.com.ua

К сожалению, подземные переходы тоже были в воде.

Реклама

Наслідки негоди у Києві. / © 1i.com.ua

Также спустя потом остановились трамваи и троллейбусы. Люди вынуждены идти пешком по воде.

Потоп на вулиці Степана Бандера у Києві. / © ТСН

По сообщениям местных пабликов, от удара молнии загорелось несколько зданий в Хотяновке Киевской области.

Напомним, в Украине 8 сентября ожидаются дожди. Исключение – южная часть Украины и западные области. Температура воздуха будет удобной.

На Киевщине и столице переменная облачность. Погода в северных областях Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем в пределах +21…26°С. В Киеве будет +22…24°С.