- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев пошел под воду: ливень затопил магазины и дороги
Ненастье затопило улицы и парализовало движение в столице.
Сегодня из-за непогоды в Киеве произошел настоящий потоп. Ряд улиц превратился в «Венецию».
Об этом сообщает ТСН .
По сообщениям в соцсетях, в Борисполе зафиксирован град.
Полиция также сообщала о последствиях ненастья.
Вода затопила один из магазинов столицы. Посетители буквально ходили по лужам.
На дорогах фиксировалась вода по колено. Движение транспорта затруднено.
К сожалению, подземные переходы тоже были в воде.
Также спустя потом остановились трамваи и троллейбусы. Люди вынуждены идти пешком по воде.
По сообщениям местных пабликов, от удара молнии загорелось несколько зданий в Хотяновке Киевской области.
Напомним, в Украине 8 сентября ожидаются дожди. Исключение – южная часть Украины и западные области. Температура воздуха будет удобной.
На Киевщине и столице переменная облачность. Погода в северных областях Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем в пределах +21…26°С. В Киеве будет +22…24°С.