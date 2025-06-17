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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев подвергся вражеской атаке: количество раненых возросло

В результате ночной атаки РФ на столицу погибли 14 человек, по меньшей мере 60 ранены.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия атаки на Киев 17 июня. Фото: Сергей Мовенко

Последствия атаки на Киев 17 июня. Фото: Сергей Мовенко

Во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев. Количество в результате пострадавших ракетного удара возросло до 60 человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Клименко отметил, что в столице в результате ночного обстрела погибли 14 человек, еще по меньшей мере 60 получили ранения.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе полностью обвалился подъезд жилого дома. Он сообщал, что в медицинские учреждения доставили более 40 человек.

В городе развернуты штабы помощи в Соломенском и Дарницком районах. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, использовав ракеты и беспилотники. В результате атаки в городе повреждены жилые дома, разрушена инфраструктура и вспыхнули пожары. В Соломенском районе разрушен целый подъезд.

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