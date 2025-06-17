- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 761
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев подвергся вражеской атаке: количество раненых возросло
В результате ночной атаки РФ на столицу погибли 14 человек, по меньшей мере 60 ранены.
Во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев. Количество в результате пострадавших ракетного удара возросло до 60 человек.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Клименко отметил, что в столице в результате ночного обстрела погибли 14 человек, еще по меньшей мере 60 получили ранения.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе полностью обвалился подъезд жилого дома. Он сообщал, что в медицинские учреждения доставили более 40 человек.
В городе развернуты штабы помощи в Соломенском и Дарницком районах. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, использовав ракеты и беспилотники. В результате атаки в городе повреждены жилые дома, разрушена инфраструктура и вспыхнули пожары. В Соломенском районе разрушен целый подъезд.