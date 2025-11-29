Киев под вражеской атакой: что известно об угрозе

Ракетная опасность / © Getty Images

В Киеве в субботу, 29 ноября, объявлена угроза применения ракетного вооружения.

Об этом сообщила КМВА и Воздушные силы Украины.

«Угроза применения ракетного вооружения. Оставайтесь в укрытиях!», — сообщили в КГВА.

ПС сообщили об активном движении вражеских ракет в воздушном пространстве нескольких областей. Около 8:50 ракеты были замечены над Сумской областью, они двигались в сторону Полтавщины. Уже в 8:52 новые воздушные цели зафиксировали на Черниговщине, которые направлялись в Киевскую область.

Через несколько минут, в 8:55, Воздушные Силы уточнили: часть ракет на границе Сумской и Полтавской областей изменила курс в направлении юга Черниговщины.

По состоянию на 9:02 сообщили о ракетах над восточной частью Киевщины, которые движутся в сторону столицы.

Напомним, Киев с позднего вечера находится под массированным ударом РФ. Ночью и утром 29 ноября российская армия атаковала столицу дронами, ракетами различных типов и аэробаллистическими «Кинжалами». Погибли по меньшей мере два человека, по меньшей мере 15 человек пострадали, среди них — ребенок.

Атака происходила в две волны: первые взрывы прозвучали в полночь, вторая волна накрыла город после шести утра. В нескольких районах зафиксированы разрушения и падение обломков по жилым домам, возникли пожары.

Часть Киева осталась без света, на правом берегу пониженное давление воды. Спасатели продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий ударов.