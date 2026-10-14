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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев под ударом РФ: есть погибшие и десятки пострадавших, в разных районах «прилеты» и пожары — детали

Российская атака на Киев унесла жизни трех человек. В частности, двое погибли в многоэтажке, которая была атакована.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев.

Атака на Киев.

С позднего вечера 13 октября российская армия атакует Киев. Пожары и разрушения произошли в разных районах столицы. Есть погибшие и много травмированых.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Киеве продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. По данным спасателей, в результате атаки погибли три человека, количество пострадавших растет.

«Прилет» по дому

Самая сложная ситуация в Деснянском районе, где российская ракета попала в многоэтажный жилой дом. Пожар охватил площадь 400 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание, однако аварийно-спасательные работы продолжаются.

На месте удара обнаружили тела двоих погибших. Из дома удалось спасти 16 человек. По меньшей мере, 21 человек пострадал, среди них — ребенок.

Атака на Киев — где попадание

Последствия атаки фиксируются и в других районах столицы. В Днепровском районе в результате повторного удара вспыхнуло бездействующее здание. В Дарницком районе спасатели потушили возгорание газона на стадионе.

В Шевченковском районе в одноэтажном нежилом здании возник небольшой пожар, который оперативно ликвидировали.

Еще один удар зафиксировали в Голосеевском районе: там повреждено нежилое здание. Погиб один человек, еще один пострадал.

Атака на Киев — фото

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

В нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары.

Напомним, утром РФ ударила баллистикой по Киеву. По данным мониторов, во время воздушной тревоги «красного уровня» на город летели «Цирконы». Российские ракеты ударили по энергетическим объектам, в Киеве возникли перебои со светом.

Впрочем, после удара баллистикой Россия атакует Украину дронами. Военные предупреждали, что БПЛА летели прямо на Киев. В частности, угрозу фиксировали в направлении столичных Нивок и Жулян.

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