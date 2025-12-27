Киев под ударом: появились фото атаки

Россияне массированно атаковали Киев и область / © Associated Press

Армия России ночью и утром в субботу, 27 декабря, нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киеву и области. В ряде районов столицы масштабные пожары.

Об этом сообщили в полиции.

«В результате ночной атаки на столицу, по меньшей мере, 20 человек травмированы, среди них — двое детей», — говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксированы повреждения в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах города.

Повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, общежитие учебного заведения, гаражные кооперативы и объекты инфраструктуры.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и врачи.

Напомним, в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. Выросло и количество пострадавших.

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами неприятеля находились объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.