Киев под ударом: появились фото атаки
В Киеве на местах ударов работают полиция, а также все службы.
Армия России ночью и утром в субботу, 27 декабря, нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киеву и области. В ряде районов столицы масштабные пожары.
Об этом сообщили в полиции.
«В результате ночной атаки на столицу, по меньшей мере, 20 человек травмированы, среди них — двое детей», — говорится в сообщении.
В результате атаки зафиксированы повреждения в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах города.
Повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, общежитие учебного заведения, гаражные кооперативы и объекты инфраструктуры.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и врачи.
Напомним, в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. Выросло и количество пострадавших.
Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами неприятеля находились объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.