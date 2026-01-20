- Дата публикации
Киев под ударом: Кличко шокировал последствия ночной атаки
Виталий Кличко сообщил о критической ситуации с водой и отоплением после ночной атаки.
Во вторник, 20 января, Киев снова подверглась враждебной атаке, которая привела к серьезным перебоям в работе коммунальных сетей. Больше всего пострадала энергетическая инфраструктура и система жизнеобеспечения жителей левого берега.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о текущей ситуации в городе.
Кличко отметил, что одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц.
Ситуация с отоплением
В результате очередного обстрела без теплоснабжения остались 5635 многоэтажек.
80% этих домов — это объекты, где тепло только успели восстановить после предварительной массированной атаки 9 января.
Для сравнения: еще вчера вечером только 16 домов в городе оставались без тепла вследствие предыдущих разрушений.
Водоснабжение
Из-за утреннего удара левый берег столицы сейчас полностью остается без водоснабжения. Специалисты пытаются стабилизировать систему, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.
Восстановительные работы
«Коммунальщики и энергетики работают, чтобы возобновить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — подчеркнул городской голова.
В настоящее время идет оценка масштабов повреждений критической инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 20 января Киев оказался под комбинированной атакой. В Днепровском районе столицы один человек пострадал.