Киев под ударом: Кличко шокировал последствия ночной атаки

Виталий Кличко сообщил о критической ситуации с водой и отоплением после ночной атаки.

Атака на Киев 20 января

Атака на Киев 20 января / © Полиция Киева

Во вторник, 20 января, Киев снова подверглась враждебной атаке, которая привела к серьезным перебоям в работе коммунальных сетей. Больше всего пострадала энергетическая инфраструктура и система жизнеобеспечения жителей левого берега.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о текущей ситуации в городе.

Кличко отметил, что одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц.

Ситуация с отоплением

В результате очередного обстрела без теплоснабжения остались 5635 многоэтажек.

  • 80% этих домов — это объекты, где тепло только успели восстановить после предварительной массированной атаки 9 января.

  • Для сравнения: еще вчера вечером только 16 домов в городе оставались без тепла вследствие предыдущих разрушений.

Водоснабжение

Из-за утреннего удара левый берег столицы сейчас полностью остается без водоснабжения. Специалисты пытаются стабилизировать систему, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.

Восстановительные работы

«Коммунальщики и энергетики работают, чтобы возобновить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — подчеркнул городской голова.

В настоящее время идет оценка масштабов повреждений критической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 января Киев оказался под комбинированной атакой. В Днепровском районе столицы один человек пострадал.

