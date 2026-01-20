- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев под атакой: на Левом берегу пропал свет
На левом берегу Киева после атаки зафиксировали перебои со светом, а в Днепровском районе сообщают о попадании в нежилые здания и пожаре автомобилей.
В столице на Левом берегу фиксируют перебои с электроснабжением . Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Днепровском районе произошло попадание в нежилые здания. Также есть сообщения о падении вражеского БПЛА на открытой территории — там горят автомобили.
В настоящее время все экстренные службы направляются на места. Информация о последствиях и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .