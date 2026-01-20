Киев под атакой: на Левом берегу пропал свет

Блэкаут

В столице на Левом берегу фиксируют перебои с электроснабжением . Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Днепровском районе произошло попадание в нежилые здания. Также есть сообщения о падении вражеского БПЛА на открытой территории — там горят автомобили.

В настоящее время все экстренные службы направляются на места. Информация о последствиях и возможных пострадавших уточняется.

