Отопление

Реклама

Текущая ситуация с энергообеспечением и отоплением в столице Украины является самой сложной за все время полномасштабной войны.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По словам эксперта, Киев столкнулся с вызовами, не имеющими аналогов в мировой практике.

Реклама

Главная опасность состоит в сочетании трех факторов: наличия развитой системы централизованного отопления, критически низкой температуры воздуха и масштабных разрушений, вызванных враждебными атаками.

«Сложнее ситуации с энергетикой в Киеве не было. Никогда в мире не было атак по энергетике в -15° на город, в котором есть центральное отопление и разрушено», — подчеркнул Харченко.

Стоит ли Киеву готовиться к эвакуации

Напомним, энергетический эксперт и главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что вероятность эвакуации Киева из-за возможных проблем со светом или отоплением крайне низка.

По его словам, масштабная эвакуация миллионного города практически невозможна из-за отсутствия ресурсов и четкого понимания, куда именно перевозить людей.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что даже в советские времена эвакуация значительно меньше размеров Припяти длилась несколько суток. Более эффективным решением он называет предотвращение кризисных сценариев и установку мощных генераторов в многоэтажках, где невозможно быстро восстановить теплоснабжение.