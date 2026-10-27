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Киев пережил две волны ударов баллистики: есть жертва, попадание по мосту и метро — все детали (обновлено)
После ночной российской атаки поврежден Южный мост, а в работе метро произошли перемены.
С вечера 26 октября армия России осуществила две волны атак по Киеву, нанеся ракетные удары баллистике. На сегодняшнее утро известно об одном погибшем и более десятка раненых жителей.
Что известно о российских ударах по Киеву и его последствиях — читайте на сайте ТСН.ua.
Российские войска накануне вечером и ночью атаковали столицу баллистическими ракетами. Последняя воздушная тревога красного уровня длилась от 03:25 до 04:21. Последствия атаки фиксируют в шести районах города.
Удары по Киеву — какие последствия
По данным местных властей, в частности, во время вечерней и ночной волн россияне атаковали Деснянский, Днепровский, Подольский и Оболонский районы.
В столице повреждены многоэтажные и частные жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили.
Кроме того, РФ еще раз ударила по Южному мосту и повредила инфраструктуру метро. Движение переправой остановлено.
В Деснянском районе повреждены ТРЦ «Проспект» и супермаркет «Ашан». В частности, в нем
выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Супермаркет пока не работает, однако работники находятся на месте.
Атака на Киев — что известно о жертвах
Утром мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб, а 14 получили травмы.
В то же время в Нацполиции уточнили, что Деснянском районе погибла 46-летняя женщина. Среди пострадавших двое работников бригады экстренной медицинской помощи.
Перекрытие моста и движение транспорта
Из-за российского удара временно перекрыто движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Водителям советуют ехать через Дарницкий мост.
Движение поездов на «зеленой линии» осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи». В то же время движение поездов между «Осокорками» и «Красным хутором» временно приостановлено.
На «красной линии» движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Лесная». Все станции, в частности, «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.
Кроме того, в столице в отдельных районах усилено движение наземного транспорта. На некоторые маршруты было запущено большее количество автобусов. В частности, маршруты №22 и №91 направились через Дарницкий мост.
Атака на Киев.
Напомним, вечером и ночью армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Столицу потрясли сильные взрывы. В частности, ночью Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а также о пусках ракет.