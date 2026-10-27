Последствия атаки в Киев. / © Национальная полиция Украины

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С вечера 26 октября армия России осуществила две волны атак по Киеву, нанеся ракетные удары баллистике. На сегодняшнее утро известно об одном погибшем и более десятка раненых жителей.

Что известно о российских ударах по Киеву и его последствиях — читайте на сайте ТСН.ua.

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Российские войска накануне вечером и ночью атаковали столицу баллистическими ракетами. Последняя воздушная тревога красного уровня длилась от 03:25 до 04:21. Последствия атаки фиксируют в шести районах города.

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Удары по Киеву — какие последствия

По данным местных властей, в частности, во время вечерней и ночной волн россияне атаковали Деснянский, Днепровский, Подольский и Оболонский районы.

В столице повреждены многоэтажные и частные жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили.

Кроме того, РФ еще раз ударила по Южному мосту и повредила инфраструктуру метро. Движение переправой остановлено.

Попадание в инфраструктуру метро на Южном мосту. / © Виталий Кличко/Тelegram

Попадание в инфраструктуру метро на Южном мосту. / © Виталий Кличко/Тelegram

В Деснянском районе повреждены ТРЦ «Проспект» и супермаркет «Ашан». В частности, в нем

выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Супермаркет пока не работает, однако работники находятся на месте.

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Атака на Киев — что известно о жертвах

Утром мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб, а 14 получили травмы.

В то же время в Нацполиции уточнили, что Деснянском районе погибла 46-летняя женщина. Среди пострадавших двое работников бригады экстренной медицинской помощи.

Перекрытие моста и движение транспорта

Из-за российского удара временно перекрыто движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Водителям советуют ехать через Дарницкий мост.

Движение поездов на «зеленой линии» осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи». В то же время движение поездов между «Осокорками» и «Красным хутором» временно приостановлено.

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На «красной линии» движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Лесная». Все станции, в частности, «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.

Кроме того, в столице в отдельных районах усилено движение наземного транспорта. На некоторые маршруты было запущено большее количество автобусов. В частности, маршруты №22 и №91 направились через Дарницкий мост.

Атака на Киев.

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. / © Национальная полиция Украины

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. / © Национальная полиция Украины

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. / © Национальная полиция Украины

Напомним, вечером и ночью армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Столицу потрясли сильные взрывы. В частности, ночью Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а также о пусках ракет.

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