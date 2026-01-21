- Дата публикации
Киев переходит на жесткие графики отключений: Шмыгаль объяснил, что ждет столицу
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Киева продолжаются экстренные отключения. Новые технические решения позволят перейти на жесткие и прогнозируемые графики в ближайшее время.
Из-за напряженной ситуации в энергосистеме Киев продолжает работать в условиях экстренных отключений электроэнергии. Впрочем, энергетики уже разработали технические решения, позволяющие перейти от непредвиденных ограничений к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставленная задача — выйти на новый режим в ближайшие дни.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Работы осуществляются в рамках Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.
«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам», — сказал он.
В течение дня восстановление электроснабжения осуществляли 160 ремонтных бригад, в ночное время на местах будут работать еще 52 бригады. Энергетики подчеркивают, что готовы к любым сценариям.
Относительно теплоснабжения и социальной сферы удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. Без отопления остается 3261 дом.
Коммунальные службы работают над тем, чтобы уже завтра, 22 января, подать тепло в как можно большее количество помещений. На критических точках города задействовано 124 генератора разной мощности.
Также известно, что в Киеве функционирует 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях, где жители могут получить поддержку.
Работы по восстановлению теплогенерации и электроснабжения продолжаются непрерывно.
Напомним, ранее премьер уже называл конкретные шаги по улучшению ситуации со светом в стране. Он сообщил, что власти планируют ускорить импорт электроэнергии из ЕС, усилить внутренние сети и упростить подключение альтернативной генерации