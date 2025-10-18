Киев откладывает отопительный сезон: когда дадут тепло

Отопление / © iStock

В Киеве пока не планируют начинать отопительный сезон. Хотя технически столица к этому готова, власти решили подождать из-за теплой погоды и необходимости экономии газа.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, город технически готов подать тепло, однако пока делать этого не планирует. Ведь сегодняшние погодные условия позволяют воздержаться с начала сезона.

«Мы готовы к запуску отопления, но погода еще не холодная. Газ нужно использовать взвешенно, потому что враг продолжает разрушать нашу инфраструктуру», — объяснил чиновник.

Несмотря на отложенный старт, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы уже обеспечены теплом. Остальные киевляне получат его, когда среднесуточная температура опустится ниже +8°C.

Когда именно дадут тепло

По словам Пантелеева, прогноз погоды пока не предполагает резкого похолодания. Потому отопление могут запустить ближе к концу октября.

«Мы видим, что несколько дней будет прохладно, но потом снова ожидается плюсовая температура. Так что пока ждем стабильного снижения до +8», — отметил он.

Напомним, на фоне российских атак на энергетику и предупреждений экспертов о возможных перебоях не только со светом, но и газом, украинцы активно готовятся к сложной зиме. Для этого граждане запасаются генераторами, зарядными станциями и портативными плитками, а некоторые ОСМД в Киеве устанавливают на крышах солнечные электростанции с аккумуляторами для питания лифтов, отопления и водоснабжения при отключениях.