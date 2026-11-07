Пробки в Киеве / © Getty Images

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В Киеве после ночной атаки россиян поврежден Северный мост, из-за чего движение им перекрыли в обоих направлениях. Это повлекло за собой значительные пробки в столице, а автобусы, ранее курсировавшие по мосту, временно изменили маршруты и едут в объезд через Подольский мостовой переход.

Корреспондентка «Киев24» сообщает, что уже в субботу, 7 ноября, на дорогах столицы образовались значительные пробки, нетипичные для выходного дня. Особенно сложная ситуация наблюдалась на Набережно-Крещатицкой.

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Северный мост в Киеве поврежден после атаки РФ: движение перекрыто

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в результате российской атаки на Северном мосту повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач. На месте работают дорожники и коммунальщики.

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«Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики. На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач», — сказал Кличко.

Кроме того, взрывная волна повредила пять грузовых автомобилей на парковке у моста.

«Дальнейшие работы по восстановлению Северного моста определят после его обследования и получения выводов специалистов профильных учреждений», — сообщили в КГГА.

Как изменились маршруты автобусов и троллейбусов в Киеве

По информации «Киев24», из-за перекрытия Северного моста ранее курсировавшие им автобусы временно направились в объезд через Подольский мостовой переход. В частности, автобусы №21, 73 и 101 теперь едут на станцию метро «Контрактовая площадь».

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Также изменили маршруты троллейбусов:

№ 29-ТР — от Дарницкой площади до станции метро «Контрактовая площадь»;

№ 30-ТР — курсирует двумя участками: от улицы Милославской до станции метро «Почайна» через улицу Новоконстантиновскую и от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна»;

№ 31-ТР — от улицы Милославской до станции метро «Лукьяновская» через улицу Глубочицкую, по схеме автобуса № 112;

№ 47-ТР — от станции метро «Минская» до станции метро «Почайная».

По словам корреспондентки «Киев24», уже в субботу транспортная ситуация в столице была сложной, несмотря на обычно менее интенсивное движение по выходным. Она предполагает, что в понедельник, когда киевляне будут массово отправляться на работу, пробки могут стать еще больше.

«Даже трудно представить, какая сложная ситуация будет в понедельник, когда все поедут утром на работу и будут работать в таком привычном рабочем режиме», — сказала журналистка.

Массированная атака РФ на Украину 7 ноября — что известно о последствиях обстрела

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и 172 беспилотника. Основным направлением удара стала Киевщина, однако под обстрелом оказались другие регионы страны.

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В Киеве в результате атаки повреждены жилые дома, здание детского сада и объекты гражданской инфраструктуры. В частности, российские войска ударили по Северному мосту, повредив дорожное покрытие, контактную троллейбусную сеть и линию электропередач. Кроме того, взрывная волна повредила пять припаркованных неподалеку грузовиков.

Также российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областей. В частности, повреждены подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от Ровенской и Хмельницкой АЭС в Киев и центральные регионы Украины.

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