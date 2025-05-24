Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики: где работают спасатели (фото)

Атака на Киев

Реклама

24 мая Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики . Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города.

Об этом информирует ГСЧС в сообщении в соцсетях.

Соломенский район.

Пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники возгорания ликвидированы. С помощью спасательного капюшона спас мужчина, который с предварительным диагнозом отравления продуктами горения передан медикам.

Реклама

Оболонский район. Произошло возгорание на балконах в девятиэтажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован.

Святошинский район.

В одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. Работы продолжаются.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что РФ мощно атаковала Киев дронами: озвучены первые последствия атаки.