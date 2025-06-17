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- Киев
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Киев оказался под комбинированным ударом РФ: вспыхнули пожары
Из-за атаки россиян местных жителей призывают не распространять кадры "прилетов".
В ночь на 17 июня 2025 года Киев оказался под комбинированным ударом врага .
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Россияне используют ракеты и ударные БпЛА. Пожары в разных районах, работают службы.
Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на враге.
Будьте осознаны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО.