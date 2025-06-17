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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Киев оказался под комбинированным ударом РФ: вспыхнули пожары

Из-за атаки россиян местных жителей призывают не распространять кадры "прилетов".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В ночь на 17 июня 2025 года Киев оказался под комбинированным ударом врага .

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

  • Россияне используют ракеты и ударные БпЛА. Пожары в разных районах, работают службы.

  • Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на враге.

  • Будьте осознаны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
209
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