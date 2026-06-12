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Киев охватила непогода: улицы идут под воду, город засыпает градом (фото, видео)
В Киеве до конца дня ожидаются град и шквалы. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
В Киеве в ближайшее время существенно ухудшатся погодные условия. До конца суток 12 июня в городе прогнозируется град и сильный ветер.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды в Киеве 12 июня
По прогнозам, опасные метеорологические явления начнутся в ближайшее время и удержатся до конца дня 12 июня. Ожидается, что скорость ветра во время шквалов будет достигать 15-20 м/с. В столице уже объявили I (желтый) уровень опасности.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили в Укргидрометцентре.
Непогода накрыло Киев — фото, видео
В местных пабликах киевляне публикуют видео с непогодой. Сильный дождь наводнил улицы. На видео заметен град и заполнение дороги водой. Из-за сильных порывов ветра повалены деревья.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, уже в субботу большинство областей Украины ощутят заметное похолодание. Наряду с изменением температуры в страну придут дожди и грозы.
Также руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщал, что в ближайшее время в Украине не прогнозируется настоящая летняя жара, ведь на смену теплой погоде пришел активный атмосферный фронт.