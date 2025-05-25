Киев ночью всколыхнули взрывы — что говорят свидетели о пережитом

Последствия атаки / © ТСН

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В ночь на 25 мая российские войска массированно атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Поэтому в нескольких регионах есть погибшие и пострадавшие. Киев тоже находился под атакой.

На месте вражеских ударов была корреспондент ТСН.ua Наталья Нагорная.

В частности, на Лукьяновке на месте атаки работают все соответствующие службы — ликвидируют последствия.

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Россияне атаковали Киев

Россияне атаковали Киев

Корреспондент опросил свидетелей атаки. Что говорят горожане:

Я сам не киевский, но был в метро, потому что был близко. В метро немного так было напряжно

Приехали и уже увидели… У меня две квартиры. И у меня с той стороны окна вынесены, в одной полностью. А в другой просто спереди сняло. Меня дома не было, переехала после последнего прилета в январе. Я квартиру сдала и сняла себе другую, потому что есть маленький ребенок

У нас выломало дверь, окна, но у нас можно сказать, что у нас роллеты были, и роллеты защитили от ударной волны. У нас более-менее, а соседи, у них окна с той стороны, там очень-очень плохо.

Отметим, по состоянию на четыре часа было известно об 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет. ГСЧС пишет о 9 пострадавших.

Атака 25 мая: где еще были слышны взрывы

Во время воздушной тревоги взрывы также прогремели в Одессе и Николаеве. В Николаеве — попадание «Шахеда» в жилой дом.

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В Житомирской области — трое погибших детей.

В Киевской области, по данным спасателей, также четверо погибших. Среди пострадавших есть дети.