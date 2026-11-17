Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на вторник, 17 ноября, российская армия нанесла баллистический удар по Киеву . Во время атаки в столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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В результате российских обстрелов также повреждены системы критической инфраструктуры города.

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В некоторых районах Киева возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

По предварительной информации, попадание зафиксировали в районе Северного и Южного мостов .

Информация о масштабах повреждений мостов и инфраструктурных объектов уточняется.

Данные о возможных погибших или пострадавших в предоставленных сообщениях отсутствуют.

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