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- Киев
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Киев ночью атаковали баллистикой: сообщают о попадании в два моста и перебоях с водой и теплом
В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, в некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.
В ночь на вторник, 17 ноября, российская армия нанесла баллистический удар по Киеву . Во время атаки в столице работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российских обстрелов также повреждены системы критической инфраструктуры города.
В некоторых районах Киева возникли перебои с водо- и теплоснабжением.
По предварительной информации, попадание зафиксировали в районе Северного и Южного мостов .
Информация о масштабах повреждений мостов и инфраструктурных объектов уточняется.
Данные о возможных погибших или пострадавших в предоставленных сообщениях отсутствуют.