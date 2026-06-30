Киев накрывает черным смогом: дым из Чернобыльской зоны вызвал лесные пожары

Киев накрыл смог, фото иллюстративный

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Киев и пригород 30 июня снова затянуло черным смогом. Сегодня в городе появился плотный занавес дыма. Пользователи в социальных сетях делятся фотографиями, как Киев накрывает дымом. Вероятной причиной смога в Киеве называют лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала для Ранок.LIVE о текущей ситуации в Чернобыле.

Смог в Киеве: ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения

В зоне отчуждения продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. Процесс гашения значительно усложняется из-за неблагоприятной погоды и сильных порывов ветра.

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По словам представительницы ведомства, из-за стремительного продвижения огня подразделениям ГСЧС приходится применять инженерную технику.

«Из-за быстрого распространения огня спасателям приходится прокладывать дороги и специальные минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения пожара», — говорит Виктория Рубан.

Официальные причины возникновения чрезвычайной ситуации выяснят, когда огонь удастся побороть. Параллельно с пожарными на месте происшествия работают радиологи. Специалисты непрерывно мониторят радиационный фон в районе стихийного бедствия.

«Там, где повышен уровень радиации, на данный момент возгораний нет», — добавила Рубан.

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Сейчас в ГСЧС воздерживаются от прогнозов относительно точных сроков полной ликвидации возгорания. Сценарий развития событий зависит от погоды. Несмотря на экстремальные условия и аномальную жару, которая в зоне отчуждения превышает +50 °C, спасатели работают в непрерывном режиме.

В то же время, смог в Киеве спровоцировал сильное загрязнение воздуха. Кое-где оно выше допустимой нормы.

Киев и Вышгород задыхаются от смога

Напомним, в Киеве и Вышгороде зафиксировано существенное ухудшение состояния воздуха, на которое из-за запаха гари активно жалуются местные жители. По данным ресурса Iqair, столица оказалась на 68 месте в мировом рейтинге с индексом загрязнения 54 при норме 50, что сейчас классифицируется как «средний» уровень.

Эколог Александр Соколенко и ГСЧС объясняют ситуацию несколькими факторами: последствиями пожаров после российских обстрелов, возгораниями в экосистемах, в частности локальным пожаром в Чернобыльской зоне, и фотохимическим смогом.

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Последний возникает из-за длительной жары и отсутствия ветра, ускоряющих и накапливающих химические реакции от токсичных выбросов городского транспорта и ТЭЦ у поверхности земли.

Специалисты предупреждают, что при продолжении засухи и новых пожарах ситуация может ухудшиться. Жителям рекомендуют закрывать окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

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