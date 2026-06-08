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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев накрыл сильный ливень: в городе фиксируют подтопление

Киев накрыл мощный ливень, есть подтопление общественного транспорта.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Киев накрыл сильный ливень: в городе фиксируют подтопление

© Unsplash

В Киеве начался мощный ливень . Значительные подтопления фиксируют в разных районах города.

Об этом сообщают в Сети.

В частности, очевидцы отмечают, что из-за сильного дождя затапливает автобус №32, курсирующий по столице.

Пользователи публикуют видео и фото последствий непогоды, на которых видно усложнение движения транспорта и скопление воды на дорогах.

Пока информация о масштабах подтоплений и возможных последствиях уточняется.

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Сильные ливни накрыли не только Киев, но еще два города Украины — Винницу и Житомир . Улицы там превратились в "венецианские" каналы. Из-за непогоды дороги массово затопило, вода кое-где достигала значительного уровня и усложнила движение транспорта. Очевидцы публикуют видео, на которых авто буквально едут через воду, а пешеходы вынуждены передвигаться по подтопленным улицам. Причиной стали интенсивные осадки, повлекшие локальные подтопления в нескольких регионах.

Киев и область накрыло мощное ненастье. Из-за интенсивных осадков фиксируют подтопление в разных районах столицы и пригородов. Местами движение транспорта затруднено, а вода продолжает накапливаться на улицах.

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Дата публикации
Количество просмотров
263
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