Киев накрыл сильный ливень: в городе фиксируют подтопление

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В Киеве начался мощный ливень . Значительные подтопления фиксируют в разных районах города.

Об этом сообщают в Сети.

В частности, очевидцы отмечают, что из-за сильного дождя затапливает автобус №32, курсирующий по столице.

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Пользователи публикуют видео и фото последствий непогоды, на которых видно усложнение движения транспорта и скопление воды на дорогах.

Пока информация о масштабах подтоплений и возможных последствиях уточняется.

Непогода в Украине — последние новости

Сильные ливни накрыли не только Киев, но еще два города Украины — Винницу и Житомир . Улицы там превратились в "венецианские" каналы. Из-за непогоды дороги массово затопило, вода кое-где достигала значительного уровня и усложнила движение транспорта. Очевидцы публикуют видео, на которых авто буквально едут через воду, а пешеходы вынуждены передвигаться по подтопленным улицам. Причиной стали интенсивные осадки, повлекшие локальные подтопления в нескольких регионах.

Киев и область накрыло мощное ненастье. Из-за интенсивных осадков фиксируют подтопление в разных районах столицы и пригородов. Местами движение транспорта затруднено, а вода продолжает накапливаться на улицах.

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