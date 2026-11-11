Киев накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили о резком изменении погоды в столице и регионе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и области 11 ноября / © unsplash.com

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В среду, 11 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается ветреная и облачная погода с дождем и мокрым снегом.

По словам синоптика Натальи Диденко, 11 ноября в Киеве будет ветрено, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, который прекратится днем. Температура воздуха в столице прогнозируется около +5 градусов.

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В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Киевской области в среду будет облачная погода. Синоптики также прогнозируют умеренные дожди ночью и утром, а днём существенных осадков не ожидается.

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Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный, 7–12 м/с. Температура воздуха по области днём будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. В Киеве ожидается до +5 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что весь день в Киеве будет облачным. Сильный дождь пойдет ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 11 ноября.

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