Киев надолго остается без света: почему энергетики не могут возобновить электроснабжение

Отключение света в Киеве / © Фото из открытых источников

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Из-за высокой интенсивности российских атак и непрерывных воздушных тревог Киев вынужден уже несколько дней надолго оставаться без света. Энергетики просто лишены возможности безопасно проводить восстановительные работы на разбитых подстанциях.

Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» и член профильного комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире «Киев24».

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Почему Киев надолго остается без света

По его словам, иногда временные паузы между тревогами сужаются лишь до 40 минут, чего катастрофически мало, чтобы бригады «Укрэнерго» и ДТЭК даже успели добраться до поврежденных площадок и выполнили хотя бы базовые работы.

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По словам Нагорняка, единственным действенным решением для возвращения электроэнергии в дома горожан является существенное укрепление ПВО против реактивных дронов.

ПВО должно быть усилено настолько, чтобы реактивные российские дроны даже не долетали до Киевской области.

Киевскую область накрыли перебои со светом и водой

Напомним, 2 ноября в Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии в результате постоянных ударов по энергосистеме.

В частности, в Белой Церкви из-за попадания БпЛА в инфраструктурный объект объявили о временной остановке водоснабжения. Городской совет призвал жителей срочно сделать запас воды, пока специалисты проводят аварийные работы для скорейшего возобновления ее подачи.

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