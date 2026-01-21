Киев на грани энергетической катастрофы: эксперт шокировал, какая ситуация с теплом

Теплоснабжение / © Киевэнерго

На сегодня, 21 января, в Киеве 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения . Это треть жилого фонда,

Об этом энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире "Ранок.LIVE".

«У нас есть 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения — треть от 12 тысяч жилого фонда Киева. Это довольно критично. Можем говорить, что Киев, к сожалению, приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще эта неделя — это точно», — сказал он.

Игнатьев пояснил, что на ТЭЦ-5 — крупнейшей в Украине, питающей бну часть Киева — не работают 2 из 4 энергоблоков после ударов.

Объем работ по восстановлению теплоснабжения очень велик. Минусовые температуры только усложняют ситуацию.

«За неделю-две, если не будет нехороших действий со стороны врага, все дома будут заживлены», — предполагает специалист.

Ранее в КГГА ответили, когда ждать стабильного света, тепла и воды в Киеве.

«Ситуация улучшится с улучшением погодных условий. Хотя бригады ДТЭКа отрабатывают и ликвидируют аварии на аварийных линиях. Довольно тяжелая ситуация по теплоснабжению и холодному водоснабжению», — сказала представитель КГГА Екатерина Поп.

По данным ведомства, в настоящее время:

без тепла - 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу минувшей ночью;

подан теплоноситель - более 1 600 жилых домов

Прибавляется, что ситуация сложна из-за того, что большинство этих домов подключают уже второй раз после атаки на критическую инфраструктуру 9 января.