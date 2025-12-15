Киев на грани блекаута: эксперт предупредил о 22 часах без света

Отключение в Киеве.

Реклама

Киев может ожидать сложная ситуация с отключением света уже в ближайшее время. Произойдет это, как только температура воздуха опустит до 5-10° мороза.

Об этом заявил руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на YouTube-канале Юрия Романенко.

По его словам, в столице Киеве может не быть света по 20-22 часов в сутки уже через несколько недель, «если не состоится мирного энергетического трека».

Реклама

«Реальность Киева будет в том, что столица уже при ближайших морозах -5-10 градусов, которые нам обещают через неделю-две, Киев будет сидеть 20-22 часа без света», — предупредил Попенко.

По его словам, пропускная способность подстанции под Киевом — минимальная. Внутренняя генерация столичного региона покрывает всего 20-25% потребностей. Дефицит электроэнергии, отметил Попенко, составляет около 70%.

Впрочем, объяснил Попенко, если произойдут новые атаки, то «мы будем пользоваться 20-25%».

«Но при температуре -10° эти 20-25% превратятся в 10%», — пояснил эксперт.

Реклама

По его словам, передать электроэнергию в Киев другим путем пока невозможно, а поставки новых трансформаторов продолжаются от полугода до года. Попенко называет ситуацию для столицы, которая может возникнуть, жесткой.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявлял, что Киев ждут 15-часовые отключения света, ведь российскими ударами была перебита электрическая подстанция под Киевом, что временно делает невозможным получение столицей дополнительной мощности. Киев критически зависит от двух атомных электростанций — Ровенской и Хмельницкой.