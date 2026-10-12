Киев может остаться без воды зимой: в водоканале объяснили главные риски

Вода из крана / © pixabay.com

Реклама

Киев зимой может столкнуться с проблемами водоснабжения, если российские обстрелы энергетической инфраструктуры будут продолжаться. В «Киевводоканале» рассматривают и сценарий, при котором электроэнергию будут подавать всего четыре часа в сутки.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко. Он объяснил, почему длительные обесточивания опасны для городской инфраструктуры, с какими проблемами сталкивается предприятие и к чему следует подготовиться жителям столицы.

Реклама

Почему Киев может остаться без воды зимой

По словам Сергея Горкуценко, стабильная работа системы водоснабжения зависит от электрооборудования и насосных станций. После обесточения им нужно время, чтобы перейти на резервное питание, в частности от дизельных генераторов.

Реклама

Электрическая инфраструктура «Киевводоканала» в значительной степени состоит из оборудования еще 1970-х годов, не выдерживающего значительных колебаний напряжения, пояснил Горкуценко.

«Не так пропадает электроэнергия, как колебания напряжения очень велики. У нас вся электрическая часть водоканала — это 70-е годы. При таких колебаниях она просто не выдерживает, выгорает», — объяснил он.

Самым опасным сценарием для столицы представитель предприятия назвал длительные отключения света в морозы. Если электроэнергия будет подавать только четыре часа в сутки, а температура опустится до -10 °C, в домах возникнет высокий риск замерзания внутренних систем.

«Если 20 часов нет электроэнергии, при минус 10 — очень велик риск замерзания системы в самом доме», — отметил Горкуценко.

Реклама

Последствия длительных отключений могут быть значительно серьезнее временного отсутствия воды. Как предупредил Горкуценко, из-за замерзания стоек могут прорывать трубы, а восстановление поврежденных систем отопления может занять месяцы. Дополнительную проблему составляют квартиры, владельцы которых находятся за границей: доступ к такому жилью для обследования и ремонта может быть затруднен.

Не менее критична работа канализации. По словам Горкуценко, воду в случае необходимости можно подвозить водовозами, однако нарушение водоотвода создает угрозу санитарной безопасности города.

«Не будет воды — воду вы принесете в баклажке, приедет водовозка, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа», — подчеркнул он.

По словам Сергея Горкуценко, Киев ежесуточно образует около 680-700 тысяч кубометров сточных вод. Их очищают на Бортницкой станции аэрации, поэтому обеспечение бесперебойной работы водоотводной системы является одним из приоритетов «Киевводоканала».

Реклама

Дефицит работников и старые сети: что усложняет работу «Киевводоканала»

Подготовку к зиме осложняют не только повреждение энергетической инфраструктуры, но и нехватка специалистов и нехватка средств на обновление оборудования.

По словам Горкуценко, за четыре года «Киевводоканал» потерял около 40% персонала. Среди причин он назвал низкие зарплаты, замороженные тарифы и сложности с бронированием работников. Больше всего предприятию не хватает энергетиков, слесарей и сварщиков.

«Сейчас один человек делает задачи четырех. В Киевводоканале нехватка энергетиков, слесарей, сварщиков в четыре раза», — заявил представитель предприятия.

Нехватка людей влияет и на быстроту реагирования во время аварий. Если резервное питание необходимо одновременно запускать на нескольких объектах, возможностей аварийных бригад может не хватать. К тому же, из-за требований охраны труда электричества должны выполнять определенные работы в паре.

Еще одна проблема — износ сетей и недостаточное финансирование их обновления. Горкуценко отметил, что инвестиционная программа предприятия почти не финансировалась, поэтому значительную часть ресурсов приходится направлять на устранение аварий, а не системную модернизацию.

«Порвалась труба, приехала бригада… заварила, поставила хомут, закопала», — так описал подход, к которому предприятие вынуждено прибегать во время ремонтов.

Вопрос тарифов также остается важным для финансового состояния водоканала. В сентябре 2026 года Киевский мост поддержал постепенное приведение стоимости водоснабжения и водоотведения до экономически обоснованного уровня. Для населения предусмотрен тариф в размере 63,79 грн за кубометр, в то время как рассчитанная предприятием экономически обоснованная стоимость составляет почти 90 грн за кубометр. Разницу город планирует компенсировать из бюджета.

Будет ли вода в Киеве зимой и как подготовить дом к отключениям

Горкуценко сравнил нынешние риски с ситуацией в начале полномасштабной войны, когда подача воды в Киев сократилась вдвое. Однако, по его словам, нынешние вызовы усугубляются из-за изменения тактики российских атак и проблем с энергоснабжением.

Несмотря на риски, представитель Киевводоканала заверил, что в случае серьезных повреждений сетей питьевую воду будут подвозить для населения.

«Возможно, в кране скорее не будет, чем будет. Но то, что вода для питья будет подвозиться и она будет — это я вам гарантирую», — заявил он.

Сергей Горкуценко призвал жителей многоквартирных домов заранее подготовиться к холодам: проверить внутренние системы водоснабжения и водоотведения, утеплить подвалы, осмотреть запорную арматуру и место ввода труб в дом.

Особое внимание он рекомендует уделить насосам, обеспечивающим необходимое давление воды на верхних этажах. Чтобы они работали во время отключения электроэнергии, требуется резервное питание. По словам Горкуценко, некоторые ОСМД уже устанавливают для этого инверторы и аккумуляторы.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в Украине могут быть введены графики подачи воды. Эксперт описал тревожный сценарий, при котором из-за повреждений энергетической инфраструктуры и ограниченного электроснабжения водоснабжения в городах может работать по часам.

Новости партнеров