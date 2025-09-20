- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая причина
На столицу и область летят российские дроны.
В субботу, 20 сентября, в Киеве и ряде других областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских ударных дронов.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! Жителей призывают немедленно перейти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, это уже третье за сегодня, когда объявляется воздушная тревога в столице и ряде областей.