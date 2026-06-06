Киев и область накроет мощная непогода: синоптики предупредили об опасности

Гроза / © Pixabay

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На Киевщине и в Киеве 7 июня ожидаются опасные погодные явления. Синоптики предупреждают о значительных дождях и грозах, а днем в отдельных районах возможны град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе объявлен І уровень опасности — желтый. Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также непогода может повлиять на движение транспорта.

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По прогнозу, в течение суток в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ожидаются значительные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в области в ночные часы составит 13-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20-25 градусов. В Киеве ночью прогнозируют 16-18° тепла, днем — 21-23°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в воскресенье в столице пройдут дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов тепла.

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