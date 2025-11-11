- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев и область накроет густой туман: видимость 200–500 метров
Туман на столице и Киевщине снизит видимость до 200–500 м. ГСЧС обратилась к водителям относительно скоростного режима и безопасности.
В ближайшее время в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров.
Об этом предупреждает ГСЧС Украины в Telegram.
Из-за плохой видимости возможны сложности с движением транспорта.
В ГСЧС обратились к водителям и пешеходам:
Водители, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!
Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и убедитесь, что вас хорошо видно!
Ранее синоптики рассказали, придет ли в этом году ранняя зима в Украину.