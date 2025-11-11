Киев и область накроет густой туман: видимость 200–500 метров

Туман / © unsplash.com

В ближайшее время в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины в Telegram.

Из-за плохой видимости возможны сложности с движением транспорта.

В ГСЧС обратились к водителям и пешеходам:

Водители, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!

Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и убедитесь, что вас хорошо видно!

