Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
582
Время на прочтение
1 мин

Киев и часть областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве на ряде областей Украины в субботу, 24 января, по состоянию на 19:40 объявлена воздушная тревога.

Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области. Скоростная цель на севере Черниговской области, курсом на Киевщину. Скоростная цель восточнее Чернигова, курс юго-западный», — говорится в сообщении ПС.

Воздушные тревоги в Киеве 24 января

Воздушные тревоги в Киеве 24 января

Отметим, что в Киеве это уже шестая воздушная тревога за сутки.

Дата публикации
Количество просмотров
582
