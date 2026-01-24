- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев и часть областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
В Киеве на ряде областей Украины в субботу, 24 января, по состоянию на 19:40 объявлена воздушная тревога.
Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области. Скоростная цель на севере Черниговской области, курсом на Киевщину. Скоростная цель восточнее Чернигова, курс юго-западный», — говорится в сообщении ПС.
Отметим, что в Киеве это уже шестая воздушная тревога за сутки.