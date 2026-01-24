Киев и часть областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве на ряде областей Украины в субботу, 24 января, по состоянию на 19:40 объявлена воздушная тревога.

Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области. Скоростная цель на севере Черниговской области, курсом на Киевщину. Скоростная цель восточнее Чернигова, курс юго-западный», — говорится в сообщении ПС.

Воздушные тревоги в Киеве 24 января

Отметим, что в Киеве это уже шестая воздушная тревога за сутки.