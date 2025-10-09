Киев готовится к ядерному удару: что строят в столице

Укрытие

В Киеве началось строительство капитальных противорадиационных укрытий, рассчитанных на длительное пребывание людей. Первые два таких объекта уже появились на Оболони, а параллельно в городе устанавливают небольшие мобильные хранилища для защиты от обстрелов.

Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

По его словам, в районе уже завершено строительство первых двух противорадиационных укрытий.

Он подчеркнул, что это не временные конструкции, а капитальные сооружения, специально оборудованные для длительного и безопасного пребывания людей при возникновении радиационной или химической опасности. Вскоре подобные защитные объекты начнут строить и в других районах столицы.

Параллельно с капитальным строительством городские власти работают над созданием сети мобильных укрытий. Эти небольшие конструкции предназначены для защиты от обломков во время внезапных обстрелов.

«Укрытия такого типа будут устанавливать в районах, где нет подземных укрытий», — пояснил Фесик.

Каждое такое мобильное хранилище сможет одновременно вместить от 25 до 50 человек. Это позволит оперативно создать безопасные места там, где нет подвалов или подземных паркингов.

Глава Оболонской РГА также озвучил ориентировочную стоимость мобильных укрытий. По его словам, предварительно в бюджет закладывалась сумма, которая может быть скорректирована по результатам торгов.

«Сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов гривен. Может, будет стоить 3 миллиона», — отметил Кирилл Фесик.

Напомним, ранее эксперт по безопасности Игорь Молодан пояснил, что мобильные укрытия являются первичными хранилищами, не защищающими от прямых попаданий. По его словам, они способны выдержать ударную волну и обломки от попадания ракеты на расстоянии более 20 метров.

Эксперт подчеркнул, что такие конструкции не рассчитаны на длительное пребывание — согласно нормам гражданской защиты, у них можно находиться не более четырех часов, и они могут не обладать даже базовыми удобствами, такими как скамейки или туалеты.