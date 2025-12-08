- Дата публикации
- Киев
Киев готовится к длительным отключениям света: прогнозируют до 16 часов в сутки
Критическая ситуация вызвана значительным дефицитом мощностей, Киев и область способны покрывать лишь 20-25% от общей потребности в электроэнергии.
Жителям Киева следует готовиться к значительным ограничениям в электроснабжении этой зимой. Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко прогнозирует, что продолжительность ежедневных отключений света может достигать от 8 до 16 часов в сутки.
Об этом сообщает Insider UA.
По словам эксперта, критическая ситуация вызвана значительным дефицитом мощностей. Киев и область пока способны покрывать только 20-25% от общей потребности в электроэнергии.
Ключевые причины
Масштабное разрушение генерации: Омельченко отмечает, что тепловая и гидрогенерация в стране разрушены на 80-90%.
Нехватка покрытия: имеющихся мощностей катастрофически не хватает для обеспечения столицы.
«Тепловая и гидрогенерация разрушены на 80-90%, поэтому к длительным отключениям нужно готовиться», — подчеркнул Владимир Омельченко.
Этот прогноз подчеркивает необходимость для киевлян и бизнеса максимально подготовиться к сложному отопительному сезону, включая запасы альтернативных источников питания и теплых вещей.
Напомним, ранее в «Укрэнерго» также предупредили о том, что отключение света будет продолжаться дольше : если накануне очередных российских ударов 6 декабря света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключаться на 12-16 часов в большинстве областей. А на восстановление энергосистемы уйдут недели, а не дни.