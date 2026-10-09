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Киев готовится к блэкауту: что будет с трамваями и троллейбусами
В случае масштабного отключения электроэнергии в столице к управлению автобусами будут привлекаться водители электротранспорта, имеющие соответствующую категорию водительского удостоверения.
В случае масштабного отключения электроэнергии Киев планирует частично заменить трамваи и троллейбусы автобусами, которые не зависят от электроснабжения. Однако реализацию этих планов затрудняет нехватка водителей общественного транспорта.
Об этом заявил начальник Службы организации движения КП «Киевпастранс» Тимур Костенко в комментарии телеканалу «Киев24».
По его словам, в случае отключения электроэнергии город планирует организовать автобусные маршруты, которые будут дублировать маршруты электротранспорта, а также увеличить количество автобусов на уже действующих маршрутах.
«Подвижного состава у нас достаточно, есть резерв автобусов для обеспечения перевозок, но есть проблема с водителями», — отметил Костенко.
Он пояснил, что план, разработанный на случай блэкаута, предусматривает привлечение к управлению автобусами водителей электротранспорта, имеющих соответствующую категорию водительского удостоверения.
Это должно помочь обеспечить перевозку пассажиров на маршрутах, где из-за отсутствия электроэнергии не смогут курсировать трамваи и троллейбусы.
Напомним, утром 9 октября в Киеве из-за проблем с электроснабжением частично остановился общественный транспорт.