Киев готовится к блэкауту: что будет с трамваями и троллейбусами

Трамваи в Киеве / © unian.net

Реклама

В случае масштабного отключения электроэнергии Киев планирует частично заменить трамваи и троллейбусы автобусами, которые не зависят от электроснабжения. Однако реализацию этих планов затрудняет нехватка водителей общественного транспорта.

Об этом заявил начальник Службы организации движения КП «Киевпастранс» Тимур Костенко в комментарии телеканалу «Киев24».

Реклама

По его словам, в случае отключения электроэнергии город планирует организовать автобусные маршруты, которые будут дублировать маршруты электротранспорта, а также увеличить количество автобусов на уже действующих маршрутах.

Реклама

«Подвижного состава у нас достаточно, есть резерв автобусов для обеспечения перевозок, но есть проблема с водителями», — отметил Костенко.

Он пояснил, что план, разработанный на случай блэкаута, предусматривает привлечение к управлению автобусами водителей электротранспорта, имеющих соответствующую категорию водительского удостоверения.

Это должно помочь обеспечить перевозку пассажиров на маршрутах, где из-за отсутствия электроэнергии не смогут курсировать трамваи и троллейбусы.

Напомним, утром 9 октября в Киеве из-за проблем с электроснабжением частично остановился общественный транспорт.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров