Заместитель командира 21 ОПБС Егор Фирсов / © Facebook/Егор Фирсов

Реклама

Киев должен готовиться к атакам большими FPV- дронами.

Об этом сообщил заместитель командира 21 отдельного полка беспилотных систем (ОПБС — ред.) Егор Фирсов в комментарии Новости.LIVE .

Фирсов заявил, что уже сейчас дистанция, на которую могут залетать FPV-дроны, достигает 40 км, и в будущем этот показатель будет увеличиваться.

Реклама

«Более того, я говорил о том, что и Киеву нужно готовиться ловить FPV-дроны, большие, но FPV-дроны, с которыми классическое ПВО будет бессильно… Технологии, как этому противодействовать, есть. Единственное, что должна быть максимальная технологизация вообще Вооруженных сил», — отметил он.

Напомним, дроновые атаки России по Украине могут становиться все более массированными. По словам Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, до конца года РФ попытается наносить по Украине до 1000 ударов в день.