Киев без тепла: Зеленский сделал жесткое заявление после совещания
Президент обсудил ситуацию в Киеве, Харькове и в других регионах и поручил обеспечить пункты обогрева и альтернативную генерацию.
Самая сложная ситуация с теплоснабжением и светом на 26 января фиксируется в Киеве и Киевской области, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Особое внимание во время совещания было уделено столице.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на фоне проведения специального селекторного совещания по ситуации в регионах, где сейчас наблюдаются самые серьезные проблемы с энергоснабжением.
«В Киеве более 1200 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления. Это очень сложные обстоятельства. Те сроки, о которых идет речь, нельзя считать удовлетворительными — нужно действовать значительно быстрее», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что речь идет о большом количестве людей, нуждающихся в немедленной помощи, в частности в Дарницком районе и других районах левого берега столицы.
Более 1200 домов в Киеве без отопления: как будут действовать власти
По итогам совещания определен порядок дальнейших шагов, а уже сегодня вечером глава государства ожидает доклада о возможных сроках реализации решений.
Также Зеленский поручил проверить реальную готовность социальной инфраструктуры Киева — школ, пунктов поддержки и других объектов — к работе в условиях кризиса. Министр внутренних дел доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания и мобильной связи.
Отдельно президент поручил премьер-министру вместе с министром финансов проанализировать возможности срочных закупок для Киева оборудования альтернативной генерации электроэнергии и теплоснабжения. Министр энергетики, по словам Зеленского, находится на постоянной связи с международными партнерами по привлечению дополнительной поддержки.
Также командующий Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны должны проработать дополнительные варианты усиления защиты Харькова.
Президент поблагодарил энергетики, спасатели и ремонтные бригады, работающие на объектах критической инфраструктуры, подчеркнув, что их профессионализм является беспрецедентным.
Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БПЛА. Так, в ночь на 26 января вражеские беспилотники типа Shahed угрожали Сумской и Харьковской областям, Запорожью и Днепру.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.
Также ранее говорилось, что, по заявлению гендиректора ДТЭК, Украина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за непрерывных атак России на энергетическую инфраструктуру.
Киевщина возвращается к графикам отключений. Энергетики восстановили графики подачи электричества в области.