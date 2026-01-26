Киев без тепла: Зеленский сделал жесткое заявление после совещания

В Киеве критическая ситуация с теплом / © Владимир Зеленский

Самая сложная ситуация с теплоснабжением и светом на 26 января фиксируется в Киеве и Киевской области, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Особое внимание во время совещания было уделено столице.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на фоне проведения специального селекторного совещания по ситуации в регионах, где сейчас наблюдаются самые серьезные проблемы с энергоснабжением.

«В Киеве более 1200 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления. Это очень сложные обстоятельства. Те сроки, о которых идет речь, нельзя считать удовлетворительными — нужно действовать значительно быстрее», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что речь идет о большом количестве людей, нуждающихся в немедленной помощи, в частности в Дарницком районе и других районах левого берега столицы.

Более 1200 домов в Киеве без отопления: как будут действовать власти

По итогам совещания определен порядок дальнейших шагов, а уже сегодня вечером глава государства ожидает доклада о возможных сроках реализации решений.

Также Зеленский поручил проверить реальную готовность социальной инфраструктуры Киева — школ, пунктов поддержки и других объектов — к работе в условиях кризиса. Министр внутренних дел доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания и мобильной связи.

Отдельно президент поручил премьер-министру вместе с министром финансов проанализировать возможности срочных закупок для Киева оборудования альтернативной генерации электроэнергии и теплоснабжения. Министр энергетики, по словам Зеленского, находится на постоянной связи с международными партнерами по привлечению дополнительной поддержки.

Также командующий Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны должны проработать дополнительные варианты усиления защиты Харькова.

Президент поблагодарил энергетики, спасатели и ремонтные бригады, работающие на объектах критической инфраструктуры, подчеркнув, что их профессионализм является беспрецедентным.

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БПЛА. Так, в ночь на 26 января вражеские беспилотники типа Shahed угрожали Сумской и Харьковской областям, Запорожью и Днепру.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Также ранее говорилось, что, по заявлению гендиректора ДТЭК, Украина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за непрерывных атак России на энергетическую инфраструктуру.

Киевщина возвращается к графикам отключений. Энергетики восстановили графики подачи электричества в области.