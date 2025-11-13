Почему в Киеве одни из самых продолжительных отключений и сколько еще жить по графикам: эксперт ответил

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве одни из самых больших ограничений по отключению света. Скорее всего, графики будут продолжаться, по меньшей мере, до весны.

Такое мнение высказал в эфире «КИЕВ24» Станислав Игнатьев, доктор технических наук.

Что влияет на ситуацию

В Киеве действуют достаточно длинные графики ограничения. Здесь несколько факторов:

Реклама

у нас в режиме ремонта сейчас и аварийным схемам зажима ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 работает. Помним, враг целил и баллистику, и дронами в течение последнего месяца.

существенно повреждена Трипольская ТЭЦ, которая фактически обеспечила город Киев.

подстанция, которая соединяла Киев с Ровенской АЭС, также была сильно повреждена со стороны врага.

«Поэтому в Киеве действуют достаточно длинные графики. Но на Востоке есть города, где графики действуют дольше», — подчеркнул он.

Специалист уверяет, что проблема со светом будет сохраняться, по меньшей мере, до весны. Так что надо, как говорится, привыкнуть к стране генераторов. В первую очередь у нас отключают небытовых потребителей — бизнес. Построено уже два гигаватта генерации, и это без учета тех генераторов, которые стоят на улицах.

«К таким графикам нужно привыкать. Они будут продолжаться в разных вариациях до весны так точно», — завершил он.

Ранее эксперт сообщал, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели. Тогда Украина постепенно перейдет от аварийных к стабилизационным графикам отключений (4-6 часов в сутки). Это положительный сценарий.

Реклама

Если Россия продолжит массированные атаки на энергетику, отработает негативный сценарий. Усугубить ситуацию может также похолодание. Так что периоды без света могут возрасти до 12 часов по меньшей мере, а иногда — до 20 часов в сутки.

«Нейтральный сценарий предполагает, что обстрелы прекратятся, но температура существенно снизится. Это позволит избежать аварийных отключений, однако графики останутся жесткими — по схеме 4/2, когда электроэнергия будет подаваться всего на 2 часа со следующими 4 часами без света. В итоге у украинцев будет свет около 8–10 часов в сутки, то есть электроэнергии может не быть 14–16 часов», — сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.