Киев без света: остановлена работа систем отопления, водоснабжения и электротранспорта – что известно

Киев. / © Associated Press

В субботу, 10 января, в Киеве введено аварийное отключение электроэнергии. В столице продолжается поэтапное возобновление теплоснабжения после массированной атаки РФ минувшей ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сейчас остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Энергетики проводят восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Восстановление отопления

В свою очередь, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба подчеркнул, что в Киеве вчера без отопления осталось около шести тысяч домов. Более суток продолжались ремонт работы, началась подача теплоносителя примерно до четырех тысяч жилых домов.

По его словам, частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

«Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются. Система постепенно возвращается к рабочему режиму. Ожидаем начала подачи теплоносителя во все дома», — подчеркнул чиновник.

Премьер-министр Юлия Свиридено сообщила, что в Киеве система теплоснабжения запущена.

«Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск поставок непосредственно в жилище. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня», — подчеркнула она.

Отключение света

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что произошла проблема на одном из звеньев энергосистемы.

«В связи с этим по команде „Укрэнерго“ в Киеве применены экстерные отключения электроэнергии. Сейчас специалисты уже решили проблему. Общее питание возобновляется», — подчеркнул он.

По словам Ткаченко, это позволит отменить экстренные отключения и вернуться к графикам. Впрочем, где энергетики до сих пор продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак, ограничения все еще останутся.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в течение суток удалось возобновить подачу тепла в половину домов из тех, что были без теплоснабжения после обстрела.

«Из-за перегрузки энергосистемы „Укрэнерго“ ввело в городе аварийные отключения электроэнергии. Сейчас работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта временно прекращена. Сейчас энергетики осуществляют восстановительные работы», — подчеркнул городской голова.

Кроме того, глава Кабмина сообщила, что в Киеве ситуация с электроэнергией остается сложной. Впрочем, ожидается переход на плановые графики электроснабжения к концу дня.

«Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели», — добавила она.

Остановка транспорта

Местные власти подчеркнули, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на Левом и Правом берегу столицы. «Киевпасстранс» запускает автобусы, которые будут дублировать маршруты электротранспорта.

«В связи с временной приостановкой работы Борщаговского скоростного трамвая уже организовано автобусное сообщение по маршруту 3т ул. Старовокзальная — Кольцевая дорога», — отметили в сообщении.

Атака на Киев 9 января

Накануне Россия массированно атаковала Киев и область. В столице погибли четыре человека. В частности, это три жителя жилого комплекса в Днепровском районе, куда влетел беспилотник. Жертвой атаки также стал 58-летний работник экстренной медицинской помощи, приехавший на вызов в Дарницком районе.

Россияне целенаправленно атаковали котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

В Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 9 января сложилась сложная ситуация. Мэр столицы Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.